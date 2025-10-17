Ataque a vehículo de transporte público deja dos muertos y 4 heridos en el sur de Lima

Lima, 17 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas luego de que desconocidos atacaran con disparos de armas de fuego a una camioneta de transporte público informal, conocida como combi, en una zona rural del sur de Lima, informaron este viernes medios locales.

El vehículo fue atacado a tiros durante la noche del último jueves por presuntos sicarios (asesinos por encargo) que iban en una motocicleta, cuando recorría una zona desolada conocida como Pampas de Pachacámac.

Los disparos causaron la muerte del chofer y de la cobradora (ayudante) de la camioneta, mientras que cuatro pasajeros resultaron heridos, entre ellos una mujer, que recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital del distrito de Villa El Salvador.

Medios locales vincularon este ataque con la ola de extorsiones que afecta a Lima y otras regiones del país, principalmente a los transportistas públicos y empresarios.

La cadena local Panamericana Televisión y el diario Correo señalaron que los transportistas de la zona donde se produjo el último ataque denunciaron que bandas criminales exigen el pago diario de 5 y 20 soles (1,4 a 5,8 dólares) a cada vehículo de transporte público que recorre la zona.

Tras conocerse el ataque, el dirigente del gremio de transporte público Martín Ojeda anunció que los transportistas de Lima realizarán «un apagón simbólico de motores» durante tres minutos al mediodía de este viernes, como forma de protesta y en solidaridad con las víctimas del crimen organizado, así como por la muerte de un manifestante en las protestas ciudadanas del pasado miércoles.

La medida fue apoyada por el gremio de Transporte Unido (TU), que reúne a empresas de transporte urbano de Lima y el Callao, y pidió «no más muertes, no más violencia» en un pronunciamiento dirigido al Gobierno, al Congreso y a la ciudadanía peruana.

El gremio pidió a la ciudadanía que apoye su protesta «con cacerolazos o tocando las bocinas y apagando motores por tres minutos al mediodía».

Tras exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para frenar la inseguridad, el pronunciamiento advirtió que no aceptarán «más muertes y violencia» en la capital peruana.

El incremento de la inseguridad ciudadana y de los ataques del crimen organizado han generado gran preocupación y la protesta de los ciudadanos peruanos, sobre todo en Lima, donde se exige a las autoridades medidas efectivas para enfrentar este problema.

Tras varias manifestaciones de protesta y el ataque con armas de fuego que sufrió una popular agrupación de música cumbia, el Congreso destituyó el jueves pasado a Dina Boluarte de la presidencia del país, por una «permanente incapacidad moral» para ordenar acciones efectivas para combatir el embate de la criminalidad.

Boluarte fue reemplazada el viernes en la jefatura de Estado por el presidente del Congreso, el derechista José Jerí, aunque este cambio en el Gobierno no ha amainado las protestas ni las exigencias ciudadanas, que responsabilizan a toda la clase política del avance de la inseguridad y la corrupción en el país.

El pasado miércoles se realizó en Lima una multitudinaria manifestación que dejó a un joven músico muerto tras recibir el disparo de un policía, así como a decenas de agentes y civiles heridos.

Tras estos acontecimientos, Jerí descartó que vaya a renunciar a la Presidencia, mientras que el primer ministro, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno prepara la declaración del estado de emergencia en Lima, una medida que implica otorgar el control del orden público y la seguridad a la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas, así como restringir derechos constitucionales. EFE

