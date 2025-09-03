Ataque armado deja dos policías muertos y dos heridos en el este de Colombia

Bogotá, 3 sep (EFE).- Dos policías murieron y otros dos resultaron heridos este miércoles en un ataque perpetrado por hombres armados en la población de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó esa institución.

«Rechazamos rotundamente estos actos de cobardía por parte de grupos que no solo afectan a una institución, sino también a la tranquilidad de toda la comunidad», aseguró el comandante de la Policía de Arauca, coronel Carlos Angarita Antolinez.

El ataque se cobró la vida del intendente Jaime Moreno y del patrullero Juan David Pérez, pertenecientes a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la unidad de la Policía colombiana encargada de la investigación criminal en las regiones.

Los policías heridos en el atentado fueron trasladados a un hospital del lugar, donde reciben atención médica.

Los policías fueron atacados a tiros mientras realizaban labores de inteligencia en Saravena.

Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela lo ha convertido en escenario de disputas entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otras organizaciones ilegales que se disputan el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas, entre otros delitos.

El ELN es la guerrilla activa más antigua de América Latina y tiene sus principales fortines en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, ambos fronterizos con Venezuela.

La Segunda Marquetalia, por su parte, está liderada por alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas FARC.

Este grupo surgió en agosto de 2019, cuando Márquez y otros exjefes guerrilleros como Jesús Santrich, ‘El Paisa’ o ‘Romaña’ abandonaron el acuerdo de paz que habían firmado tres años antes con el Gobierno y retomaron las armas.

Con excepción de Márquez, quien fue gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la Segunda Marquetalia murieron en los últimos años en distintos incidentes armados en Venezuela con grupos desconocidos.

Actualmente, el Gobierno tiene suspendidas las negociaciones de paz con el ELN y con la Segunda Marquetalia. EFE

