Ataque con dron israelí mata a una persona en sur del Líbano tras acuerdo de EEUU e Irán

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Beirut, 15 jun (EFE).- Al menos una persona murió este lunes en un bombardeo con dron israelí contra el vehículo en el que viajaba en el sur del Líbano, en el primer ataque mortal de Israel en el país mediterráneo tras el anuncio del memorando de paz entre Estados Unidos e Irán.

«Un dron enemigo tuvo como objetivo un coche en la aldea de Kfar Tebnit, en el sur del Líbano, lo que causó la muerte de su conductor», informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). EFE

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