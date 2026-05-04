Ataque con dron lanzado desde Irán provoca «gran incendio» en zona industrial de Emiratos

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El Cairo, 4 may (EFE).- Un ataque con dron lanzado desde Irán ha provocado «un gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

«Las autoridades del emirato de Fuyaira confirmaron un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah (FOIZ), provocado por un ataque con dron procedente de Irán», informó la Oficina de Medios de Fuyaira en un comunicado, en el que afirmó que los equipos de emergencia «respondieron de inmediato».

La Defensa Civil de Fuyaira «continúa trabajando para controlar el incendio», agregó la nota, sin aportar más detalles sobre los daños provocados ni posibles víctimas mortales. EFE

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