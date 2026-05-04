Ataque con dron lanzado desde Irán provoca «gran incendio» en zona industrial de Emiratos

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(actualiza con tres heridos leves)

El Cairo, 4 may (EFE).- Un ataque con dron lanzado desde Irán ha provocado «un gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y tres heridos leves, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

«Las autoridades del emirato de Fuyaira confirmaron un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah (FOIZ), provocado por un ataque con dron procedente de Irán», informó la Oficina de Medios de Fuyaira en un comunicado, en el que afirmó que los equipos de emergencia «respondieron de inmediato».

La Defensa Civil de Fuyaira «continúa trabajando para controlar el incendio», agregó la nota, mientras que la oficina de prensa indicó que tres personas de nacionalidad india «sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al hospital para recibir la atención médica necesaria».

Esto tiene lugar poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí afirmara haber interceptado sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero «procedentes de Irán», en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán hace casi un mes.

«Se detectaron cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se aproximaban al país. Tres fueron interceptados con éxito sobre aguas territoriales emiratíes, mientras que el cuarto cayó al mar», dijo el departamento en un comunicado, en el que confirmó que los estruendos que se escucharon «fueron resultado de los exitosos derribos».

Asimismo, afirmó que «el sistema de defensa aérea de EAU está combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV)», sin aportar más información.

Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán.

Las acciones de este lunes contra Emiratos tienen lugar en el mismo día en el que Abu Dabi denunció un ataque «terrorista iraní» con dos drones contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC.

Posteriormente, el asesor diplomático del presidente de Emiratos, Anwar Gargash, advirtió de que «la amenaza iraní» en Oriente Medio «no puede ignorarse», al tiempo que denunció «los actos de piratería marítima de Irán» tras el ataque contra el buque de ADNOC y en un momento en el que Abu Dabi está endureciendo su discurso contra Teherán. EFE

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