Ataque con drones causa dos muertos y deja sin electricidad varios estados en norte Sudán

Jartum, 18 dic (EFE).- Un ataque con drones, atribuido al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), causó la muerte de dos personas y dejó sin electricidad varios estados del norte de Sudán, informó este jueves la Compañía de Electricidad del país africano en un comunicado.

El ataque, con «drones estratégicos», tuvo como blanco centrales eléctricas de la ciudad de Atbara, ubicada en el estado del Río Nilo, en el noreste de Sudán, una de las pocas regiones que no han sido escenario de combates entre las FAR y el Ejército regular desde el inicio de la devastadora guerra en el país en abril de 2023.

«El jueves 18 de diciembre de 2025, la estación eléctrica Al Muqran, de Atbara, fue atacada por drones de la milicia de las FAR, lo que resultó en el martirio de dos miembros del equipo de Defensa Civil y daños directos a los transformadores de suministro de energía», dijo la nota de la compañía.

Apuntó que el ataque «provocó la interrupción del suministro eléctrico en varios estados» alimentados con electricidad a través de la central de Atbara.

Indicó asimismo que «las fuerzas de defensa civil están realizando grandes esfuerzos para extinguir el incendio», y que las autoridades «realizarán una evaluación técnica de los efectos del ataque para luego tomar las medidas necesarias».

Las FAR, que se hicieron fuertes durante los cerca de tres años de guerra todo el oeste de Sudán, han atacado en varias ocasiones instalaciones civiles, incluidos aeropuertos, puertos y centrales de energía, en zonas controladas por el Ejército en el norte y el este, como Port Sudan, en el mar Rojo y sede provisional del Gobierno.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU. EFE

