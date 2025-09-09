Ataque de dron ucraniano incendia un depósito de petróleo en la región rusa de Bélgorod
Moscú, 9 sep (EFE).- Un dron ucraniano provocó este martes un incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.
«El incendio en el depósito de petróleo de la aldea de Projórovka ha sido completamente extinguido. No hay víctimas. El ataque dañó los tanques», informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.
Gladkov, que no especificó a qué hora ocurrió el ataque, también comunicó que durante las últimas 24 horas la región sufrió el ataque de más de 70 drones enemigos, lo que provocó desperfectos en distintas localidades.
Además, aseguró que un hombre, herido el 17 de agosto tras un ataque de aparatos no tripulados que impactaron contra su automóvil, falleció esta mañana en el hospital.
El Ministerio de Defensa ruso comunicó que entre las 23:00 del lunes y las 07:00 del martes las baterías antiaéreas destruyeron 31 drones ucranianos, siete de ellos sobre Bélgorod.EFE
