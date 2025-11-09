Ataque de un dron israelí mata a un palestino en Jan Yunis, en el sur de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a un palestino en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, lo que aumenta a al menos 242 los fallecidos desde el inicio del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre.

La víctima falleció tras el ataque de un dron, confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, sin añadir más detalles. El Ejército israelí tampoco se ha pronunciado al respecto, pero fuentes locales localizan el ataque en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

Con él, el número de muertos pese al alto el fuego aumentó a 242, muchos de ellos civiles, mientras que se han encontrado entre las toneladas de escombros al menos 522 cadáveres.

Además, en el marco del alto el fuego, Israel ha devuelto a Gaza los cuerpos sin vida de 300 palestinos, de los cuales 89 han sido identificados.

Son las familias gazatíes las que tienen que identificar directamente los cuerpos, a falta de recursos adecuados para hacer las autopsias en los hospitales de la Franja.

Sanidad ha denunciado, en numerosas ocasiones, que los cuerpos que Israel devuelve están muy deteriorados y muestran signos de abusos físicos e incluso tortura. También ha devuelto cadáveres esposados y con los ojos vendados. EFE

