Ataque masivo ruso con drones mata a dos personas en Odesa

Kiev, 27 ene (EFE).- El ataque ruso masivo con drones de anoche contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, mató a al menos dos personas e hirió a más de treinta, según el último balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la urbe, Serguí Lisak.

“Durante las labores de desescombro del edificio destruido en la calle de Pojorivski, los equipos de rescate han sacado el cuerpo de un hombre. De esta forma, como consecuencia del ataque hay ya dos muertos en la ciudad”, dijo Lisak en sus redes sociales.

Poco antes, las autoridades habían informado del hallazgo de un primer cuerpo sin vida.

Rusia atacó anoche Odesa con más de cincuenta drones. Algunos de ellos provocaron en una infraestructura energética de la ciudad daños que la empresa propietaria de las instalaciones calificó de “colosales”.

Según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un total de cinco edificios residenciales sufrieron destrozos en el ataque ruso, que también alcanzó un lugar de culto cristiano evangélico. EFE

