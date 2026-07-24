Ataque ruso mata a 5 personas en Sloviansk y Ucrania pide a vecinos que evacúen la ciudad

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Kiev, 24 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un ataque ruso con dos bombas aéreas guiadas contra la ciudad de Sloviansk, que junto con Kramatorsk es el único gran centro urbano que Ucrania conserva en la región de Donetsk.

Según el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, las dos bombas aéreas provocaron daños en una decena de casas, en una infraestructura industrial y en el perímetro del consulado honorario de Letonia en esta ciudad sometida a ataques constantes de Rusia.

Filashkin ha hecho en su mensaje, publicado en su canal de Telegram, un llamamiento a que abandonen la zona a todos los vecinos que permanecen en Sloviansk y en otras ciudades cercanas al frente de Donetsk, donde Rusia avanza lentamente hacia su objetivo de hacerse con el control de toda la región.

«¡Permanecer aquí es arriesgado!», ha escrito Filashkin, que ha agregado que la evacuación «es gratis» y ha dejado un número de teléfono para que los ciudadanos contacten con las autoridades para ser sacados de la zona.

Las autoridades militares regionales dijeron en la víspera que más de 38.000 personas permanecen en Sloviansk y el resto del distrito del que es capital, que antes de la guerra tenía 115.000 habitantes.

En el distrito de Kramatorsk, que tenía una población de preguerra de 183.000 habitantes, siguen viviendo más de 51.000 personas. EFE

mg/pcc