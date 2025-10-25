Ataque ucraniano causa daños en una presa de la región rusa de Bélgorod, según gobernador

Moscú, 25 oct (EFE).- Los ataques de la artillería ucraniana causaron daños en una presa del río Séverski Donéts, en la región fronteriza de Bélgorod, denunció este sábado su gobernador, Viacheslav Gladkov.

«Como resultado de un ataque del ejército ucraniano ha resultado dañada la presa del embalse de Bélgorod», escribió en Telegram.

Como -adujo- el ejército enemigo puede intentar «destruir» totalmente el dique, existe «una amenaza de inundación del curso del río» en una zona «en la que viven casi un millar de residentes».

Por ello, Gladkov propuso la evacuación de los residentes de las zonas con riesgo de inundación que no tienen otro lugar en el que resguardarse que los refugios temporales que ofrezcan las autoridades.

En el ataque ucraniano resultaron dañados varios edificios adyacentes a la presa, además de causar heridas a un viandante y un guardia nacional, según fuentes independientes.

La presa se encuentra cerca de la frontera con la región ucraniana de Járkov, donde el ejército ruso intenta tomar la ciudad de Kúpiansk.EFE

