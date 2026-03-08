Ataque ucraniano con misiles deja sin luz, calefacción y agua a residentes de región rusa

Moscú, 8 mar (EFE).- Los ataques ucranianos la pasada noche con misiles dejaron sin servicios básicos a residentes de la región fronteriza rusa de Bélgorod.

«Se produjeron graves daños a la infraestructura energética. Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción», informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.

Gladkov comunicó también que en las últimas 24 horas, la región, fronteriza con Ucrania y de las más castigadas por los constantes ataques aéreos, fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos.

A causa de los ataques resultaron heridas siete personas, según información oficial.

Sin embargo, el representante de la región celebró que a pesar de los ataques, «los hombres compran flores en las floristerías» con la intención de regalarlas para celebrar el Día de la Mujer en Rusia.

El Ministerio de Defensa, por su parte, comunicó que esta noche interceptaron 72 drones ucranianos que atacaron territorio ruso y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

La mayor parte del ataque tuvo lugar en las regiones de Astraján (20 drones), Crimea (20) y Rostov (14).

Otros ocho drones fueron destruidos en Bélgorod, cuatro en Krasnodar, tres en Kursk, dos en Volgogrado y uno más fue interceptado sobrevolando el mar de Azov. EFE

