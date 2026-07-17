Ataque ucraniano de larga distancia destruye bombardero Tu-95 ruso, según Zelenski

Compartir

1 minuto

Kiev, 17 jul (EFE).- Un ataque de larga distancia llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha destruido un bombardero ruso Tu-95 que estaba estacionado en la base aérea rusa de Engels, según dijo este viernes en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski destacó que la distancia entre la frontera ucraniana y el aeródromo militar alcanzado es de cerca de 800 kilómetros.

El presidente ucraniano dijo asimismo, sin dar más detalles, que el Ejército ucraniano también golpeó durante la noche “instalaciones de la industria petrolera rusa” y objetivos enemigos situados en los territorios ocupados de Ucrania.

“Estamos incrementando el precio que Rusia paga por su agresión contra nuestro país y nuestro pueblo”, remachó Zelenski.

El Ejército ucraniano había informado antes de ataques a más de una decena de cargueros y otros barcos rusos en el mar de Azov. EFE

mg/egw