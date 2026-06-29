Ataques aéreos de Pakistán causan decenas de muertos al bombardear el este de Afganistán

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Ataques aéreos paquistaníes han causado una treintena de muertos en el este de Afganistán, afirmó el gobierno talibán, que da cuenta de víctimas civiles pese a que Islamabad afirma haber apuntado a una facción de los talibanes pakistaníes.

Pakistán ha llevado a cabo una serie de ataques en los últimos meses contra Afganistán, al que acusa de albergar a combatientes del movimiento de los talibanes pakistaníes Tehreek e Taliban Pakistan (TTP). Las autoridades afganas lo desmienten.

Según el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, «tres objetivos situados en las provincias de Paktia, Paktika y Kunar fueron destruidos durante ataques» el domingo por la noche. Informó de 25 combatientes muertos.

La ofensiva también ha incluido operaciones terrestres en las regiones fronterizas, precisó. El blanco fue, según él, Jamaat ul Ahrar, una facción de los talibanes pakistaníes del Tehreek e Taliban Pakistan (TTP), cuyos ataques se han multiplicado en los últimos años en Pakistán.

Tarar asegura que estas operaciones son en represalia por un ataque llevado a cabo el sábado por la noche contra un campamento de la fuerza paramilitar de los Rangers paquistaníes en Karachi (sur), así como a incidentes recientes en las provincias fronterizas.

En un comunicado publicado el domingo, el ejército pakistaní acusa al grupo Jamaat-ul-Ahrar de este ataque «cobarde» contra un campamento de los Rangers en la capital de Sindh.

Según el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdulá Fitrat, los ataques mataron a «36 civiles, entre ellos mujeres y niños, mientras que otras 163 personas resultaron heridas».

«Cuando los habitantes se habían reunido para llevar a cabo operaciones de rescate, la zona fue bombardeada una segunda vez», denunció.

Los enfrentamientos esporádicos entre los dos vecinos se transformaron en una guerra abierta a finales de febrero.

Al menos 372 civiles afganos han muerto en esta espiral de violencia entre el 1 de enero y el 31 de marzo, según un informe de la ONU publicado a mediados de mayo.

Se observó una tregua de unos días en marzo, pero los ataques han continuado desde entonces.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han envenenado desde que las autoridades talibanas tomaron el poder por segunda vez en 2021.

Los esfuerzos de mediación llevados a cabo por varios países, incluida China, no han prosperado y la frontera está en gran parte cerrada desde el recrudecimiento de la violencia en octubre.

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