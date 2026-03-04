Ataques a Irán, Israel, Líbano y base de Al Udeid en Catar: comienza quinto día de guerra

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- El fuego cruzado continúa en el quinto día de guerra en Irán: Israel anunció nuevos bombardeos a la república islámica, en medio de ataques con misiles y drones a aliados de EE. UU. como Arabia Saudí, Kuwait y Catar, que informó de uno contra la base militar de Al Udeid, que alberga a tropas estadounidenses.

A los nuevos ataques contra países de Oriente Medio se sumaron incidentes alrededor del afectado estrecho de Ormuz y el anuncio de evacuaciones internacionales desde países afectados.

Aquí los acontecimientos de las últimas horas:

Israel anuncia bombardeos contra Teherán. Líbano reporta 4 muertos

– Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este miércoles que han bombardeado centros de comando del régimen iraní, sin que de momento Irán haya confirmado el ataque ni reportado víctimas.

– Poco antes, las FDI aseguraron haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio. No se ha informado de daños hasta ahora.

– Mientras, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de nuevas oleadas de ataques contra el país, con cuatro muertos por bombardeos en la zona de Baalbek (este) aún no confirmados por Israel. La ANN también reportó un ataque contra un hotel cercano a Beirut sin víctimas.

– El Ejército de Israel emitió de madrugada dos órdenes de evacuación -que suelen preceder a bombardeos- para zonas del sur del país alejadas de los puntos golpeados según ANN, con el objetivo de atacar a Hizbulá, grupo chií libanés proiraní.

Nuevos ataques contra Arabia Saudí, Kuwait y Catar

– Varios países de la región del golfo Pérsico denunciaron ataques en la madrugada del miércoles, en medio de una ofensiva de Irán contra los países aliados de EE. UU. en la región, sobre todo bases militares y embajadas.

– El Gobierno de Catar dijo haber recibido un ataque contra la base militar de Al Udeid, que alberga efectivos estadounidenses. Las autoridades informaron de dos misiles provenientes de Irán, uno interceptado, indicaron, mientras que el otro impactó en las instalaciones. No hay confirmación por parte de EE. UU.

– Un dron impactó en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que causó un incendio pero no víctimas.

-A su vez, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron nueve drones en su espacio aéreo. Además, según The Washington Post, los ataques con drones ejecutados por Irán contra Arabia Saudí el lunes golpearon la base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Riad.

Muere una niña en Kuwait

– El Ministerio de Defensa kuwaití señaló este miércoles que las Fuerzas Armadas detectaron «objetivos aéreos hostiles» que fueron «neutralizados y destruidos».

– Las autoridades sanitarias de Kuwait aseguraron que la metralla cayó en una zona residencial y causó la muerte de una niña de 11 años.

EE. UU. destruye 17 barcos iraníes y revela nombres de soldados fallecidos

– El Ejército de Estados Unidos aseguró el martes (hora de EE. UU.) haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como centenares de misiles balísticos y 2.000 objetivos atacados durante los operativos posteriores a la misión ‘Furia Épica’.

– Estados Unidos reveló los nombres de cuatro de los seis soldados que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait tras la explosión de un dron iraní.

Incidentes en el estrecho de Ormuz

– La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de un «ataque» contra un buque mercante al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Horas antes, el capitán de otro buque informó de una fuerte explosión cerca del estrecho de Ormuz.

– El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno ofrecerá, en algunos casos, escolta militar para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán.

Evacuaciones

-Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio, pero la evacuación enfrenta complicaciones y han surgido críticas contra la falta de planificación de la Administración Trump.

– Mientras, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que un vuelo procedente de Dubái con destino a Sídney despegó este miércoles con más de 200 australianos a bordo. Las autoridades japonesas evacuaron asimismo en las últimas horas a dos nacionales desde Irán y a cinco desde Israel.

Críticas de Carney y Petro a EE. UU.

– Desde Australia, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, convertido en una de las voces más firmes contra Trump, criticó que Estados Unidos e Israel lanzaran el ataque sin implicar a Naciones Unidas ni consultar a aliados como su nación.

– En el otro lado del mundo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que «la humanidad está a punto de caer en el abismo» de una guerra nuclear, tras los comentarios del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre que los ataques contra Irán se intensificarán.

Seúl suspende cotizaciones tras desplome

– El operador de la Bolsa de Seúl suspendió este miércoles durante 20 minutos cotizaciones ante las fuertes caídas (más del 8% ). El Nikkei japonés cae por encima del 3, 5 %. EFE

