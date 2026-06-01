Ataques con drones matan a decenas en la región sudanesa de Kordofán

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Decenas de personas murieron en dos ataques con drones en la región sudanesa de Kordofán, informaron este domingo un grupo de derechos humanos y un líder local.

Emergency Lawyers, un grupo que documenta abusos en la larga guerra de Sudán, señaló que 10 personas —ocho niños y dos mujeres— murieron el sábado en un ataque con drones contra la aldea de Kadam, en el estado de Kordofán Occidental.

El grupo informó que «las víctimas habían huido del área de Abu Kershola, en Kordofán del Sur, hacia Kadam, en busca de seguridad antes de ser atacadas en su lugar de desplazamiento» en Kordofán Occidental, que está bajo el control de las fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

El grupo no identificó a los responsables del ataque, pero afirmó que «ocurrió en una zona civil en la que no hay operaciones militares», y agregó que reflejaba «una expansión de la violencia que ahora incluye las áreas de desplazamiento».

En el estado de Kordofán del Norte, un líder tribal declaró a la AFP que 57 personas murieron el viernes en un ataque con drones contra la aldea de Al Murra, en una zona donde el ejército y las RSF se disputan el control.

La fuente atribuyó el ataque a las RSF.

En meses recientes, se ha intensificado el ritmo de los ataques con drones llevados a cabo por ambas partes en guerra en Sudán.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, declaró en abril que alrededor de 700 civiles murieron en ataques de este tipo solo en los tres primeros meses del año.

En su cuarto año, la guerra entre el ejército y las RSF ha causado la muerte de 200.000 personas, según algunas estimaciones, y ha desplazado a más de 11 millones, al tiempo que ha sumido varias zonas en el hambre y la hambruna.

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