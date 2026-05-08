Ataques cruzados entre EEUU e Irán elevan la tensión en Oriente Medio

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Ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas elevan la tensión en Oriente Medio, cuando Washington espera una respuesta de Teherán a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra.

Según el ejército estadounidense sus tropas dispararon a dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando estos intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán.

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense «neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión» impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

La agencia iraní Fars dio cuenta de «enfrentamientos esporádicos» en el estrecho de Ormuz, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor.

Poco antes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, acusó a Estados Unidos de «violación flagrante» del alto el fuego. Añadió que las fuerzas iraníes han dado una «gran bofetada al enemigo».

La noche anterior el Mando Central de Estados Unidos afirmó que Irán ha lanzado misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz, pero que ninguno ha sido alcanzado.

Añadió que las fuerzas estadounidenses han destruido las amenazas inminentes y respondido con ataques contra bases terrestres en Irán.

El mando militar central de Irán, Khatam al-Anbiya, respondió que el enfrentamiento había estallado cuando buques estadounidenses atacaron un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz, y acusó a su enemigo de atacar zonas civiles.

Los ataques alcanzaron las ciudades de Bandar Khamir y Sirik, situadas en el lado iraní del estrecho, así como la isla de Qeshm, afirmó.

Sostiene que el ataque se llevó a cabo con la cooperación de «algunos países de la región». No los precisa pero Emiratos Árabes Unidos afirmó haber tenido que interceptar una salva de drones y misiles iraníes y dio cuenta de tres heridos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró el enfrentamiento nocturno como «una nimiedad» que según él no afecta al alto el fuego. «Hoy se han metido con nosotros. Les hemos dado una buena paliza», afirmó.

Washington ha transmitido a Irán, a través de mediadores pakistaníes, una propuesta para prorrogar la tregua. La idea es seguir negociando una solución definitiva a la guerra iniciada hace diez semanas por ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, espera una respuesta este viernes.

«Esperamos una respuesta de ellos hoy en algún momento», dijo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró que la propuesta sigue «en estudio y que, una vez se haya tomado una decisión definitiva, sin duda se hará pública», según la agencia de noticias ISNA.

Tras el estallido de la guerra el 28 de febrero, Irán ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz. Más tarde Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

El domingo Trump anunció una operación naval estadounidense para reabrir el estrecho al tráfico comercial pero el martes cambió de parecer y apostó por reanudar las negociaciones.

El viernes, dos fuentes saudíes comunicaron a la AFP que el reino ha denegado permiso al ejército estadounidense para utilizar sus bases y su espacio aéreo para la operación de Ormuz.

– «Es algo inaceptable» –

Esta semana Irán ha creado una autoridad encargada de autorizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y de cobrar peajes a los buques.

Rubio lo condenó. «Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (…) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar», dijo.

Alrededor de 1.500 buques y 20.000 tripulantes internacionales se encuentran bloqueados en la región del Golfo debido a la guerra, según la Organización Marítima Internacional de la ONU.

El Mando Central estadounidense afirmó el viernes que sus fuerzas impiden que 70 petroleros entren o salgan de los puertos iraníes.

En el frente libanés de la guerra, el grupo proiraní Hezbolá afirmó el viernes haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a los ataques israelíes.

Israel llevó a cabo el miércoles por la noche un ataque en el suburbio sur de Beirut, bastión de Hezbolá, por primera vez en casi un mes. En él murió un comandante del grupo.

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