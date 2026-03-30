Ataques cruzados entre Irán e Israel y EEUU sopesa una operación terrestre

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Irán e Israel continuaron sus ataques cruzados este lunes, mientras crece la preocupación por una eventual operación terrestre de Estados Unidos contra las islas iraníes en el Golfo.

La guerra, desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, ha derivado en un conflicto regional por los bombardeos de la república islámica contra otros países del Golfo, especialmente contra los intereses económicos de Washington en esa zona.

Además, Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar antes del conflicto en torno al 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial. Solo deja que transiten por él buques de países que considera amigos.

Kuwait acusó a Irán de haber atacado una planta eléctrica y de desalinización, un bombardeo que Teherán atribuyó a Israel; y Arabia Saudita indicó haber interceptado cinco misiles balísticos.

En Irán, los ataques del fin de semana contra su red eléctrica provocaron apagones en varios puntos de la capital, pero este lunes el Ministerio de Energía afirmó que la red eléctrica es «estable» pese a los bombardeos.

«Echo de menos pasar una noche de sueño tranquila», dijo a la AFP una artista de Teherán, según la cual los bombardeos a veces son «tan intensos que parece que todo Teherán se mueve».

La guerra ha causado estragos en la economía mundial, con escasez de combustible en gran parte de Asia, agitación en los mercados bursátiles y un repunte de los precios del petróleo.

El WTI, principal índice de referencia estadounidense, ha superado los 100 dólares por barril y el Brent, referencia global, cotiza en torno a los 117 dólares.

– Sube el petróleo –

Ahora, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que está barajando una operación militar para tomar el control de la principal terminal de exportación de petróleo de Irán y los expertos han advertido que cualquier operación terrestre estadounidense o la respuesta iraní que ésta pueda acarrear, podría disparar los precios del crudo a máximos históricos.

«Si Estados Unidos lanzara una invasión terrestre de Irán, posiblemente tomando la isla de Jark, o si Teherán intensificara sus bombardeos en represalia contra infraestructuras energéticas o si cerrara totalmente el estrecho [de Ormuz], las proyecciones de 200 dólares el barril de petróleo dejarán de ser una suposición de otro mundo», dijo el analista Tamas Varga, de PVM Energy.

El precio del petróleo nunca ha superado los 150 dólares el barril, un récord que data de julio de 2008, pero el de Brent del mar del Norte ha aumentado casi un 60% desde que empezó la guerra a finales de febrero, y el de WTI, casi la mitad.

En una entrevista con el diario Financial Times, Trump afirmó que quiere «tomar el petróleo en Irán» y que podría apoderarse de la isla de Jark, donde se encuentra la mayor terminal para la exportación de petróleo de Irán.

El mandatario comparó esa operación con la que ordenó en Venezuela, donde Washington planea controlar la industria petrolera tras haber capturado al presidente Nicolás Maduro en enero.

Con todo, el republicano se dijo confiado en llegar a un final negociado para la guerra pronto.

– Esfuerzos diplomáticos –

En el frente diplomático, Pakistán recibió a los cancilleres de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para unas conversaciones sobre el conflicto.

El ministro pakistaní de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, afirmó que sus pares habían hablado en Islamabad sobre cómo lograr «un final rápido y permanente para la guerra».

Pakistán se ha consolidado como un facilitador clave entre Irán y Estados Unidos, pues tiene vínculos de larga data con Teherán y estrechos contactos en el Golfo; y su primer ministro, Shehbaz Sharif, mantiene una relación personal con Donald Trump.

Aún así, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Washington de usar la diplomacia como una cortina de humo.

Pese a algunos gestos diplomáticos, como proponer un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, Estados Unidos también ha estado enviando más recursos militares a la región, incluido un buque de asalto con 3.500 marines a bordo.

– Ofensiva contra Hezbolá –

Por su parte, Israel redobló su ofensiva contra el movimiento libanés pro-Irán Hezbolá en el sur de Líbano. Indonesia confirmó que uno de sus cascos azules fue abatido después de que Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) afirmara que un proyectil había alcanzado una de sus posiciones.

En Líbano, los ataques israelíes dejaron más de 1.200 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el domingo al ejército «expandir» la zona de seguridad en este país vecino para «neutralizar» la amenaza de Hezbolá.

A nivel interno, Israel indicó que su defensa aérea respondió a «misiles lanzados desde Irán», tras haber anunciado bombardeos contra infraestructuras militares en Teherán.

En tanto, Irán confirmó la muerte del comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, en bombardeos israelíes la semana pasada. Según Israel, era el responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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