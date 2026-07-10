Ataques de drones ucranianos incendian una refinería y un puerto en Rusia

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Los ataques con drones ucranianos alcanzaron este viernes infraestructuras petroleras y el puerto de Taganrog, en el sur de Rusia, donde las autoridades evacuaron a residentes por un incendio.

«Como consecuencia de la caída de restos de drones, se declaró un incendio en la refinería de Ilski», informó el cuartel general operativo de la región de Krasnodar en Telegram, precisando que no hubo víctimas.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, indicó que dos instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos se incendiaron en Azov, a orillas del mar del mismo nombre, como resultado de estos ataques.

En Taganrog, una ciudad cercana a Azov y también situada en la costa, «el incendio de productos petrolíferos en el puerto continúa siendo extinguido», afirmó el gobernador a mediodía en Telegram.

Decenas de residentes fueron evacuados a un centro de alojamiento temporal y no podrán regresar a sus hogares hasta dentro de «varios días», señaló, precisando que «no será posible extinguir este tipo de incendio rápidamente».

En las redes sociales, fotografías no verificadas por la AFP, pero geolocalizadas en Taganrog, muestran una espesa columna de humo negro elevándose sobre edificios residenciales.

Un video no autenticado parece mostrar un violento incendio en la refinería de Ilski.

Ucrania intensificó sus ataques contra Rusia, dirigiéndose especialmente contra infraestructuras de hidrocarburos para tratar de reducir la capacidad de Moscú de financiar su esfuerzo bélico.

Estos ataques provocan escasez y dificultades de abastecimiento de combustible en la mayoría de las regiones rusas y en la península de Crimea, anexionada por Rusia.

Desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana, las fuerzas rusas destruyeron 376 drones ucranianos, precisó el Ministerio ruso de Defensa en la mensajería Max.

Un ataque ucraniano causó la muerte de una persona en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron el viernes las autoridades locales.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el ejército ruso lanzó 137 drones contra territorio ucraniano durante la noche del jueves al viernes, de los cuales 114 fueron derribados.

Estos ataques dejaron cuatro muertos: dos hombres, de 75 y 58 años, en la región de Járkov (noreste), según las autoridades locales, y otras dos personas en la región de Donetsk (este), informaron los servicios de emergencia ucranianos.

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