Ataques de EE.UU. a lanchas no han disminuido el flujo de drogas, según evaluación oficial

Compartir

3 minutos

Washington, 27 jul (EFE).- Los ataques de EE.UU. a 67 supuestas narcolanchas como parte de una campaña contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto más de 200 personas, no han frenado el flujo de cocaína al país, según datos oficiales publicados este lunes por The Washington Post.

El Post cita una evaluación de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), sin publicar hasta el momento, que advierte fr que estos bombardeos no han afectado al suministro ni al precio de este estupefaciente y han llevado a que los grupos criminales desarrollen nuevas estrategias y tácticas para transportar las drogas.

Los narcotraficantes habrían dejado de usar lanchas rápidas en sus operaciones, que ahora evitan las aguas internacionales, para optar por embarcaciones de mayor tamaño y rutas cercanas a las costas, donde existe una menor probabilidad de ser atacados por las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el rotativo, funcionarios del Pentágono comunicaron a legisladores en una sesión informativa a puerta cerrada que los ataques «no habían reducido la pureza de la droga».

En lugar de barcos, los narcotraficantes han aumentado el uso de aeronaves desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela, para dirigirse al este, pasando por Guyana y Surinam, y así buscar eludir a las fuerzas estadounidenses, según la evaluación de la DEA reportada por el Post.

«Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro. Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan», dijo al diario un funcionario de la DEA bajo condición de anonimato.

La Administración del presidente Donald Trump comenzó en septiembre de 2025 la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico, primero en aguas del Caribe y luego en el Pacífico oriental, como una ofensiva regional contra el narcotráfico.

Este operativo también tuvo como objetivo aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran en Caracas y lo trasladaran a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó al Post que la operación ‘Lanza del Sur’ estaba logrando su propósito y que «las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas» por décadas.

«Eso no indica que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos imponiendo una fricción sistémica a sus operaciones», añadió.

Hasta ahora, EE.UU. ha atacado 67 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según los recuentos de los medios de comunicación.

Las Naciones Unidas y organizaciones en defensa de los derechos humanos han calificado estos ataques como «ejecuciones extrajudiciales» y han denunciado que entre las víctimas se encuentran pescadores y contrabandistas de combustible.

Human Rights Watch advirtió la semana pasada a los países latinoamericanos sobre las «graves consecuencias» de colaborar en estas acciones de Washington y reiteró que eliminar las garantías legales no es una estrategia eficaz contra el crimen. EFE

ygg/lfp/rcf