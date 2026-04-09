Ataques de Irán redujeron capacidad de producción de A.Saudí en 600.000 barriles diarios

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El Cairo, 9 abr (EFE).- Los ataques de represalia de Irán contra diferentes instalaciones energéticas de Arabia Saudí han provocado una reducción de la capacidad de bombeo del reino árabe de unos 600.000 barriles diarios, informó este jueves una fuente del Ministerio de Energía a la agencia de noticias oficial saudí SPA.

Según la fuente, que no fue identificada, los ataques contra la planta de producción de Manifa provocaron una disminución de unos 300.000 barriles diarios, mientras que las acciones contra la planta de Khurais provocaron las mismas pérdidas, «reduciendo la capacidad total de producción del reino en 600.000 barriles diarios».

Asimismo, los ataques iraníes contra una estación del oleoducto Este-Oeste «provocaron una pérdida de aproximadamente 700.000 barriles diarios de volumen bombeado a través del oleoducto, que es la principal ruta de suministro a los mercados globales durante este período», añadió SPA. EFE

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