Ataques de Israel contra Yemen «fortalecen la determinación» de los hutíes, dice su líder

Saná, 11 sep (EFE).- El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, afirmó este jueves, tras los bombardeos israelíes contra el país árabe que en la víspera mataron a al menos 36 personas, que estos ataques «fortalecen la determinación y la firmeza» del movimiento armado.

«Al cometer semejante crimen, el enemigo israelí revela su incompetencia, agrava su historial criminal y fortalece la determinación y la firmeza de este pueblo», dijo Al Huti en un discurso televisado, en el que recordó que «este tipo de acciones no representan ningún logro para el enemigo israelí».

Asimismo, calificó los bombardeos de ayer contra la capital, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf de «actos de desesperación, criminalidad y agresión» que no lograrán disuadir al grupo insurgente respaldado por Irán, que desde el estallido de la guerra en Gaza lanza casi a diario ataques contra Israel y la navegación en el mar Rojo.

«¿Qué alternativas podrían existir? ¿Rendirse? ¿Aceptar la ecuación de la permisibilidad, como algunos en esta región han aceptado?», cuestionó el líder rebelde, que recordó que «todos en esta región están en la mira y agotados», en referencia a que son el único grupo que ataca a Israel junto al movimiento islamista palestino Hamás.

Según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes, los ataques israelíes contra Saná, la capital del Yemen en manos de los rebeldes desde 2014, acabaron con la vida de 28 personas y dejaron otras 113 heridas, mientras que en Al Jawf murieron ocho personas y otras 18 resultaron heridas.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio, Anees al Asbahi, estos bombardeos también causaron daños a «varias viviendas» del barrio de Al Tahrir, en el centro de Saná; en un «puesto médico» ubicado en el suroeste de la ciudad; además de en un «complejo gubernamental» de la localidad de Al Hazm, la capital de la provincia de Al Jawf.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber bombardeado «objetivos militares» de los rebeldes hutíes en Saná y Al Jawf como «respuesta» a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos el efectuado con un dron que impactó el fin de semana contra el aeropuerto de Ramón, en el sur de Israel. EFE

