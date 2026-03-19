Ataques iraníes reducen 17% la capacidad de GNL catarí, que perderá 20.000 millones al año

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Madrid, 19 mar (EFE).- La compañía Qatar Energy comunicó este jueves que los misiles iraníes que han impactado en Catar han provocado una reducción del 17 % en la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) del país y ha cifrado la pérdida de ingresos en unos 20.000 millones de dólares (17.300 millones de euros) al año.

La empresa informó en un comunicado publicado en la red social X que la reparación de las instalaciones de Ras Laffan llevará hasta cinco años y obligará a la compañía a declarar una situación de fuerza mayor a largo plazo, una escenario que afectará al suministro a los mercados de Europa y Asia.

Los impactos se produjeron entre este miércoles y este jueves, explicó la empresa, que resaltó los daños en las líneas de producción de gas natural licuado (GNL) 4 y 6, con una producción total de 12,8 millones de toneladas al año, lo que representa aproximadamente el 17 % de las exportaciones de Catar.

La línea 4 es una empresa conjunta entre QatarEnergy (66 %) y ExxonMobil (34 %), mientras que la línea 6 es una empresa conjunta entre QatarEnergy (70 %) y ExxonMobil (30 %), recalcó QatarEnergy.

Según la empresa, los ataques también tuvieron como objetivo la planta Pearl GTL (Gas-to-Liquids), una instalación gestionada por Shell que transforma el gas natural en combustibles de alta calidad de combustión más limpia y produce aceites base utilizados para fabricar aceites de motor y lubricantes de alta calidad, así como parafinas y ceras.

Esta interrupción generará una pérdida en la producción de productos condensados, nafta, azufre y helio, lo que provocará unas pérdidas anuales de unos 20.000 millones de dólares.

El ministro de Estado para Asuntos Energéticos y presidente y director ejecutivo de QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, afirmó que nadie resultó herido en esos ataques «injustificados y sinsentido que no solo constituían un ataque contra el Estado de Qatar, sino también contra la seguridad y la estabilidad energéticas mundiales».

«Se trata de un ataque contra todos aquellos que defendemos el desarrollo y el progreso humano, sustentados por un acceso justo, fiable y seguro a la energía», comentó. EFE

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