Ataques israelíes en Gaza dejan cuatro muertos, entre ellos dos niños, según socorristas

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Cuatro personas, entre ellas dos niños, murieron este jueves en la Franja de Gaza, luego de bombardeos israelíes, según un balance de los servicios de rescate de la Defensa Civil y de los hospitales del territorio palestino.

«Cuatro mártires, entre ellos dos niños, y varios heridos fueron trasladados tras bombardeos aéreos israelíes», declaró a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal.

Según este servicio de socorristas, un palestino murió y otros diez resultaron heridos en un ataque aéreo cerca de un campamento de desplazados instalado junto al estadio Yarmouk, en Ciudad de Gaza.

En tanto, el hospital Nasser, en Jan Yunis (sur), informó a la AFP que su servicio de urgencias recibió los cuerpos de dos personas, entre ellas una niña de ocho años, y a tres heridos.

El centro médico mencionó «un ataque llevado a cabo por un helicóptero israelí contra la tienda de la familia Balawi, al oeste de Jan Yunis».

Decenas de miles de personas siguen viviendo en carpas en la Franja de Gaza, tras más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás que ha devastado el enclave palestino.

El servicio de urgencias del hospital Al Aqsa (centro) anunció «un niño mártir y varios heridos» después de un ataque aéreo que tuvo como objetivo un apartamento, en el cercano campo de refugiados de Bureij.

El ejército israelí no ha confirmado ninguno de estos ataques, pero indicó a la AFP que sus soldados «atacaron varias infraestructuras terroristas de Hamás durante la noche» del miércoles.

Estos ataques se producen mientras una delegación de Hamás mantiene en El Cairo conversaciones con mediadores egipcios, cataríes y turcos para tratar de consolidar el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, según dos fuentes cercanas a las negociaciones.

Desde la entrada en vigor de esta frágil tregua, Israel sigue llevando a cabo bombardeos casi diarios en todo el territorio palestino, del que controla más del 60%.

Al menos 1.214 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el anuncio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Las restricciones impuestas a los medios y el acceso limitado a la Franja de Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente los balances o cubrir libremente la violencia sobre el terreno.

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