Ataques israelíes en Gaza dejaron nueve muertos, afirma la Defensa Civil

Ataques israelíes en la Franja de Gaza provocaron este jueves la muerte de nueve personas, incluyendo cinco niños, informó la Defensa Civil gazatí, en una de las más violentas jornadas desde el alto al fuego acordado en octubre.

Mahmud Basal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, dijo a AFP que esas personas perdieron la vida en incidentes separados.

En el sur de Gaza, un dron impactó una carpa en un campo de refugiados y provocó la muerte de cuatro personas, incluyendo tres niños, y un adulto murió al ser alcanzado por disparos.

En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya, apuntó Basal, quien agregó que una persona murió en un ataque contra una escuela.

En otro ataque en el centro de la franja, un adulto y un niño resultaron muertos, dijo la fuente.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también indicó que alguien lanzó un proyectil «desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel», pero que cayó dentro de la franja.

«Poco después, las fuerzas (militares) atacaron con precisión el punto de lanzamiento», señalaron las fuerzas armadas.

La frágil tregua en Gaza, vigente desde el pasado 10 de octubre, ha detenido en gran medida los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás, pero ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

Las fuerzas israelíes han matado al menos a 425 palestinos en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, por su parte, asegura que milicianos han matado a tres de sus soldados durante el mismo período.

