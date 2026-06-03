Ataques israelíes impactan cerca de Beirut y dejan seis muertos en el sur de Líbano

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Un bombardeo alcanzó las afueras de Beirut mientras Israel continúa además con sus incursiones en el sur del Líbano, donde este miércoles murieron al menos seis personas, informaron autoridades y la prensa estatal libanesa.

Según la agencia oficial de noticias NNA, el ataque tuvo como objetivo un automóvil en la carretera de Khaldé, al sur de la capital.

Un corresponsal de la AFP vio una ambulancia en el lugar y transeúntes reunidos en esta autopista costera que conecta Beirut con el sur del país.

Al mismo tiempo, el ejército israelí afirmó haber interceptado una «aeronave enemiga» procedente de Líbano por primera vez en más de 24 horas, mientras que el movimiento proiraní Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque desde el lunes por la noche.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido el martes que el ejército atacaría los suburbios del sur de la capital, bastión del grupo libanés, si este atacaba su territorio.

La agencia NNA informó de ataques sin previo aviso contra una veintena de localidades en el sur de Líbano este miércoles. Previamente, el ejército israelí había ordenado la evacuación de los habitantes en varios poblados.

Cuatro ciudadanos sirios y dos palestinos murieron cerca de la milenaria ciudad de Tiro, informó una fuente médica a la AFP.

El martes, el ejército israelí afirmó que miembros de Hezbolá se escondían en el barrio cristiano de esa localidad, que hasta entonces se había librado de los ataques.

Las hostilidades continúan a pesar de los anuncios de una moderación del conflicto hechos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Precisamente en Washington, diplomáticos libaneses e israelíes continúan este miércoles su cuarta ronda de negociaciones desde la apertura el 2 de marzo del frente libanés en la guerra en Oriente Medio.

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