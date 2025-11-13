Ataques israelíes matan a un gazatí y causan cinco heridos el miércoles, pese a la tregua

Jerusalén, 13 nov (EFE).- Israel mató a un palestino y dejó a otros cinco heridos durante el miércoles, pese al alto el fuego establecido en Gaza, informó el Ministerio de Sanidad en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

Así, desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, un total de 260 palestinos han sido asesinados por ataques israelíes y otros 632 han quedado heridos, de acuerdo con el recuento de Sanidad.

La cifra total de fallecidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás, asciende a 69.187 y la de heridos a 170. 703, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

Otro de los grandes retos que sigue teniendo la Defensa Civil Palestina es la recuperación de los miles de cadáveres palestinos que permanecen atrapados entre las toneladas de escombros que han causado más de dos años de bombardeos israelíes.

Además de que no hay suficiente maquinaria pesada, tal y como han venido alertando las autoridades palestinas.

Durante el miércoles, los equipos de defensa recuperaron un cuerpo, lo que eleva a 533 los recuperados desde la entrada de la tregua.

Israel insiste en que todo aquel que cruce la conocida como «línea amarilla», el punto al que se han retirado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo, será considerado como «terrorista» y corre el riesgo de recibir un disparo. EFE

