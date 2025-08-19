Ataques paramilitares contra hospital en Al Fasher agravan la crisis humanitaria en Darfur

3 minutos

Jartum, 19 ago (EFE).- La Red de Médicos de Sudán condenó este martes el ataque «deliberado» de anoche del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un hospital en Al Fasher, capital de la región occidental de Darfur Norte, que agrava la situación humanitaria y la atención médica de «miles de ciudadanos».

«La Red de Médicos de Sudán condena enérgicamente el bombardeo deliberado del Hospital Sur de El Fasher, Darfur del Norte, que destruyó el edificio del Servicio de Urgencias y Accidentes y lo dejó fuera de servicio», alertó la organización en un comunicado en su perfil de X.

Según la Red, esta situación afecta «a miles de ciudadanos» y denunció que los pocos hospitales que siguen en condiciones operativas en Al Fasher se encuentran cerrados debido a los bombardeos de los paramilitares.

En otro comunicado publicado en su página de Facebook, la organización alertó del «deterioro crítico de la situación sanitaria» en la ciudad derivado de «la escasez de medicamentos esenciales, antibióticos y suministros de emergencia», algo que «pone en riesgo la vida de miles de personas».

Este organismo lamentó que la falta de recursos, agravada por el asedio de las FAR, ha generado un aumento de enfermedades y lesiones que el personal médico no puede atender adecuadamente.

«La continuación de esta situación amenaza con un desastre humanitario inminente», advirtió la Red de Médicos de Sudán, que también hizo un llamamiento a organizaciones humanitarias internacionales para atender esta emergencia.

«Pedimos una intervención rápida y coordinada de las organizaciones humanitarias internacionales y regionales, en colaboración con las autoridades locales, para garantizar el suministro de medicamentos y equipo médico, la apertura de corredores humanitarios seguros para la entrega sin obstáculos de la ayuda y el apoyo al personal médico que está trabajando bajo extremadamente duras condiciones casi sin recursos», agregó.

En otra nota, la portavoz de la Red, Razan Al Mahdi, instó a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos para proteger a los civiles y garantizar la entrega de ayuda humanitaria sin obstáculos en Darfur y Kordofán del Sur.

En esta misma jornada, Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que se ha visto obligada a reducir sus equipos y suspender «todas las actividades» en el hospital de Zalingei, capital del estado occidental sudanés de Darfur Central, tras un «violento asalto armado» que mató a una persona e hirió a otras cinco.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otros trece millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según Naciones Unidas. EFE

az-ar-rsm/psh