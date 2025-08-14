The Swiss voice in the world since 1935

Ataques rusos a Jerson dejan cuatro personas muertas en las últimas 24 horas

Berlín, 14 ago (EFE).- Los ataques rusos a la región de Jerson en las últimas 24 horas han causado la muerte de cuatro personas y heridas a seis, informó el administrador de la zona, Alexander Prokudin, a través de su cuenta de Telegram.

Como consecuencia del ataque sufrieron daños 109 casas particulares, un gasoducto, una granja y varios automóviles.

Durante el último día se registraron 165 combates en la línea del frente, afirmó el Comando General del Ejército Ucraniano en Facebook.

Además los rusos lanzaron dos ataques con misiles y 89 ataques aéreos contra posiciones ucranianas y zonas habitadas utilizando 189 bombas guíadas.

Los ataques estuvieron concentrados en las regiones de Sumi, Zaporiyia y Jerson.

Según la agencia Ukrinform en las últimas 24 horas los rusos perdieron 890 soldados y las fuerza ucranianas destruyeron un tanque, ocho vehículos de combate, 23 sistemas de artillería, un sistema de lanzamiento de misiles, dos sistemas de defensa antiaérea y 99 drones.EFE

