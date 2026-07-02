Ataques rusos con misiles y drones dejan al menos 13 muertos y graves daños en Kiev

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La capital de Ucrania fue blanco de una serie de ataques nocturnos rusos con misiles y drones que causaron al menos 13 muertos y destruyeron pisos enteros de edificios residenciales, informaron las autoridades de Kiev este jueves.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anunciado el día anterior desde Irlanda que regresaría de inmediato a su país tras recibir información sobre un ataque «a gran escala» que Rusia estaba preparando.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó este jueves haber llevado a cabo un «ataque masivo» contra la capital ucraniana, «en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles», al tiempo que afirmó haber apuntado a «empresas de la industria militar e instalaciones energéticas».

«Hasta el momento, se han registrado 13 muertes», declaró el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, en las redes sociales.

El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, había denunciado más temprano en la plataforma de mensajería Telegram que, «una vez más, el enemigo apunta deliberadamente a zonas residenciales y mata civiles».

Periodistas de la AFP escucharon explosiones en la noche que se prolongaron durante varias horas.

Una nube de humo se elevó tras una detonación en el centro de la capital ucraniana, seguida de llamas, según un reportero presente en Kiev. Los bomberos y las ambulancias llegaron rápidamente al lugar.

Unos cincuenta minutos después, se escuchó un segundo estallido cerca que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia refugios con colchones bajo el brazo.

Katerina Koval, una habitante de Kiev, explicó a la AFP que ya no tenía la costumbre de acudir a los refugios.

«Pero después de los últimos ataques, decidí irme allí porque simplemente ha habido demasiados ataques contra objetivos civiles», destacó, en el espacio habilitado en el metro de la capital.

«Claro, la situación siempre puede empeorar, pero no creo que puedan intimidarnos», señaló también Katerina Kucheriava, una médica residente en Kiev.

– Infraestructuras civiles afectadas –

«Durante la noche, el enemigo lanzó nuevamente un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones de ataque, misiles balísticos y misiles de crucero», declaró Mikola Kaláshnik, responsable de la administración militar de la región de Kiev, a través de Telegram.

Precisó que cinco distritos habían sido afectados.

El alcalde Klitschko indicó que los ataques habían dañado un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

«Cinco profesionales de la salud resultaron heridos (…). Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico», detalló en Telegram.

«El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas» en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos, agregó el alcalde.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de bombardeos mortíferos y, en ocasiones, masivos.

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, instó a los aliados a «no retrasar las decisiones sobre la defensa aérea de Ucrania» y enviarla.

El 2 de junio, un ataque a gran escala ruso llevado a cabo con 656 drones y 73 misiles dejó 23 muertos, 16 de ellos en Dnipró (centro-este) y siete en Kiev, donde también resultaron heridas unas 50 personas, según las autoridades.

Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos se encuentran estancadas.

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