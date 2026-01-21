Ataques rusos dejan dos muertos en Ucrania, y drones ucranianos hieren a 11 en Rusia

afp_tickers

1 minuto

Ataques realizados por Rusia durante la noche provocaron la muerte de dos personas en Ucrania, al tiempo que drones ucranianos dejaron 11 personas heridas en la periferia de la ciudad rusa de Krasnodar, anunciaron autoridades regionales.

«Un hombre de 77 años y una mujer de 72 años murieron. Una mujer de 53 años resultó herida», declaró Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional en la zona ucraniana de Krivói Rog, en un comunicado publicado en Telegram.

De acuerdo con Ganzha, el ataque con misiles y drones también dañó varios edificios.

En tanto, la periferia de la ciudad de Krasnodar fue blanco de un ataque con drones ucranianos.

El «ataque enemigo» provocó un incendio «en un edificio de apartamentos y un estacionamiento» en el distrito de Takhtamukai, al sur de Krasnodar, dijo el líder de la República de Adicea, Murat Kumpilov, en Telegram.

«Según la información más reciente, once personas resultaron heridas, nueve de las cuales fueron hospitalizadas, incluidos dos niños», añadió, para afirmar que no se registraron muertes.

La zona sur de Krasnodar, situada no muy lejos del mar Negro y del mar de Azov, es regularmente objetivo de ataques ucranianos.

El Ministerio de Defensa ruso anunció que había «destruido» 75 drones ucranianos la noche del martes, incluidos 45 en la región de Krasnodar.

bur-ceg/fox/ahg/mas