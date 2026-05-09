Ataques rusos dejan dos mujeres muertas y cuatro heridos en Jersón y Dnipropetrovsk

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(Actualiza con un muerto y un herido en sendos ataques rusos en Dnipropetrovsk)

Berlín, 9 may (EFE).- Dos mujeres murieron y otras cuatro personas resultaron heridas este sábado en ataques rusos contra las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk, según denunciaron las autoridades ucranianas, y después de que entrara en vigor la pasada medianoche el alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia.

El comunicado de la Fiscalía regional de Jersón precisa que el ejército ruso bombardeó localidades de la región de Jersón con artillería y drones y que «a las 17.30 se había constatado que, como consecuencia de la agresión rusa, una persona había muerto y tres habían resultado heridas».

La víctima mortal, una mujer de 58 años, y un hombre, que resultó herido, se encontraban en la calle en el momento de ataque con drones contra la aldea de Nezlamne.

Además, otras dos personas resultaron heridas, respectivamente, en las localidades de Komishan y Tomina Balka por drones enemigos.

Además, resultaron dañadas viviendas unifamiliares y edificios residenciales, un hospital, garajes y vehículos, indicó la Fiscalía.

En la región de Dnipropetrovsk, una mujer de 46 años perdió la vida y otra de 87 resultó herida en sendos ataques con drones contra dos distritos, denunció el jefe de la administración regional Oleksandr Ganzha.

Por otra parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de 51 ataques enemigos desde el inicio de la jornada.

«El enemigo está bombardeando zonas fronterizas. Hoy, en la región de Sumy, se han visto afectados los asentamientos de Rogizne, Volfine, Korenok, Atinske, Ulanove y Kuchervka», precisa el parte de las 16.00 horas.

Además en el sector norte de Slobozhanshchina y en el de Kursk, el enemigo llevó a cabo diez ataques contra asentamientos y posiciones de defensa ucranianas y se registraron dos acciones de asalto, agrega.

Ademas, las fuerzas rusas trataron en varias direcciones de mejorar sus posiciones o realizaron ataques contra las posiciones defensivas ucranianas. EFE

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