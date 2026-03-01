Ataques rusos dejan un muerto y tres heridos en la región ucraniana de Jersón

Berlín, 1 mar (EFE).- Una serie de ataques rusos con drones y artillería contra la región ucraniana de Jersón ha dejado al menos una persona muerta y tres heridas, informó el jefe de la administración militar de la zona, Oleksandr Prokudin, a través de Telegram.

Según la misma fuente varios asentamientos de la región así como la ciudad de Jersón sufrieron ataques a lo largo del último día.

Los ataques, además, causaron daños en edificios residenciales, en un gasoducto, una gasolinera y en vehículos privados.

Desde la última noche los agresores rusos lanzaron contra Ucrania 123 drones, 110 de los cuales han podido ser neutralizados, informó la Fuerza Aérea.

Según el Estado Mayor ucraniano durante el último día se produjeron 148 combates en la línea del frente, la mayor parte de ellos en la región de Huliapole.

En Hulipole los rusos lanzaron 37 ataques mientras que en Pokrovst fueron 24 que lograron ser repelidos por las fuerzas ucranianas. EFE

