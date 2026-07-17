The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Ataques rusos en la ucraniana Odesa matan a dos personas y causan grandes daños

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el mar Negro, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de dos personas, informaron el viernes autoridades locales.

El vicealcalde de Odesa, Oleksandr Filatov, confirmó en el lugar de los hechos las muertes y el impacto del misil.

Otros funcionarios señalaron que ocho personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas.

Añadieron que hubo daños en edificios residenciales, una institución religiosa, un centro preescolar, vehículos y otras infraestructuras civiles. 

Más de cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, los ataques de ambos bandos se han intensificado desde hace varios meses, provocando un número creciente de víctimas civiles. 

Según la ONU, junio fue el mes más letal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

bur-ach/ad/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR