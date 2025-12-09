Ataques rusos mataron a un 24 % más de civiles ucranianos este año que en 2024, según ONU

3 minutos

Naciones Unidas, 9 dic (EFE).- Los ataques de guerra que Rusia lanzó en Ucrania entre enero y noviembre de 2025 mataron a un 24 % más de civiles ucranianos que en el mismo período del año pasado, según un informe presentado hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Este 2025 está siendo «uno de los años más mortíferos para el pueblo de Ucrania», destaca el informe que presentó Kayoko Gotoh, encargada interina para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU.

El informe llega tras una semana en la que Rusia «lanzó ataques masivos con misiles y drones dirigidos a infraestructuras energéticas y de transporte en diversas regiones de Ucrania que mataron a varios civiles y dejaron sin electricidad a más de 600.000 personas en temperaturas invernales heladas», según Gotoh.

De acuerdo con la ONU, desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, se contabilizan casi 15.000 civiles ucranianos muertos, 755 de ellos niños, y casi 40.000 civiles más, 2.416 de ellos niños, heridos.

Estos datos prevén solo casos verificados, por lo que la ONU sugiere que las cifras reales probablemente sean «significativamente mayores».

En la sesión participó también Joyce Msuya, asistente de Asuntos Humanitarios del Secretario General, quien recalcó que «la gente no puede sobrevivir sin calefacción y en riesgo por hipotermia».

«Estos ataques desproporcionados a la población civil están terminantemente prohibidos», dijo.

Por su parte, el director del Foro Internacional de Transporte (ITF), Tomaz Lovrencic, afirmó que las víctimas necesitan más ayuda humanitaria y que hay «decenas de miles de amputados y decenas de miles de sordos por las consecuencias de la guerra».

Rusia califica de «hipocresía» las acusaciones

El representante de Ucrania ante la ONU aseguró que un alto el fuego sería «el primer paso hacia la reconstrucción mutua para unas negociaciones de paz» para las cuales «Ucrania está lista, pero Rusia rechaza».

«Pedimos a Estados Unidos que deje de comprar recursos energéticos como carbón, gas y petróleo a Rusia, ya que estos negocios entre los dos países son la base de la financiación económica rusa para la guerra», añadió el delegado de Ucrania.

El resto de representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad, salvo Rusia, compartieron las preocupaciones acerca de los ataques rusos en territorio de Ucrania y de usar el frío como arma de guerra.

El representante de Rusia, Vasily Nebenzya, catalogó el resto de declaraciones como «un teatro de hipocresía de los colegas europeos rusófobos desde París, Londres y Berlín para demonizar a Rusia y ganar tiempo para la guerra contra Rusia».

Nebenzya aseveró que cada nueva propuesta de paz a Ucrania es «mucho peor» que la anterior y culpó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de la expansión de los ataques con drones contra la infraestructura energética rusa, a la vez que criticó duramente al Gobierno de ese país por utilizar a la nación como «moneda de cambio» contra Moscú.

Zelenski afirmó este martes desde Italia que enviará a Estados Unidos «en un futuro próximo» su revisión del plan de paz, si bien ayer ya adelantó que no cederá territorios a Rusia. EFE

