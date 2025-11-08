Ataques rusos obligan a paralizar la actividad de centrales térmicas ucranianas

1 minuto

Berlín, 8 nov (EFE).- Las centrales térmicas operadas por la empresa estatal ucraniana PJSC Centrenergo tuvieron que interrumpir este sábado la producción de energía debido a los ataques rusos.

«Ha sido el mayor ataque contra nuestras centrales térmicas desde el inicio de la guerra. Un número sin precedentes de misiles e innumerables drones atacaron las mismas centrales que habíamos restaurado tras el devastador ataque de 2024, con varios impactos por minuto», dice un comunicado de la empresa en Facebook.

La empresa señaló que había guardado silencio sobre ese ataque de 2024 por razones de seguridad, pero que hizo todo lo posible para garantizar que los ucranianos tuvieran luz y calefacción el invierno pasado y para comenzar con éxito la actual temporada de calefacción.

Según los informes, el ataque ruso contra las centrales térmicas operadas por Centrenergo, una importante empresa energética estatal ucraniana, la noche del 7 al 8 de noviembre de 2025, fue el más fuerte desde el inicio de la invasión a gran escala.

«Nos hemos detenido (…) La generación de energía ahora es cero. Todo lo que reconstruimos trabajando día y noche ha sido destruido», dice el comunicado. EFE

rz/mb