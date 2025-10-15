Ataques rusos provocan cortes eléctricos en toda Ucrania

afp_tickers

2 minutos

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania obligaron a realizar cortes de electricidad de emergencia en gran parte del país el miércoles, según informó el operador de la red.

El martes por la noche ya se habían implementado cortes en ocho de las 24 regiones de Ucrania y este miércoles la situación empeoró.

«Debido a la situación compleja en el sistema energético de Ucrania, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en todas las regiones», excepto en la de Donetsk (este), donde se concentran los combates, anunció el operador, Ukrenergo, en Telegram.

«Se están llevando a cabo trabajos de restauración de emergencia en todas las regiones afectadas por los bombardeos», añadió el operador nacional de la red de alta tensión, instando a los habitantes a usar la electricidad disponible «con moderación».

Por su parte, el operador privado DTEK, que genera y distribuye la energía, también anunció cortes de electricidad en varias regiones, incluyendo la de Lviv (oeste), Odesa (sur) y en la capital, Kiev, y su correspondiente región.

Rusia ha multiplicado en las últimas semanas los ataques contra las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria ucranianas ante la llegada del invierno, generando temores de una campaña que, como en años anteriores, podría sumir a millones de personas en la oscuridad.

Ya la semana pasada se produjeron cortes de electricidad en toda Ucrania, afectando durante varias horas a una parte de la capital.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Moscú de querer «sembrar el caos» entre la población con estos bombardeos, que también han perjudicado al sector gasístico ucraniano.

Por su parte, Ucrania apunta regularmente con drones a refinerías de petróleo y tuberías de hidrocarburos en Rusia, una estrategia que ha provocado un aumento en los precios del combustible en ese país desde el verano boreal.

El ejército ucraniano también atacó recientemente una planta eléctrica en la región rusa fronteriza de Bélgorod, provocando cortes de electricidad en la zona.

bur-pop/sba/pb/rnr