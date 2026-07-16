Ataques rusos y ucranianos matan a cinco personas en ambos países

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Al menos cinco personas murieron este jueves en ataques cruzados de Rusia y Ucrania, indicaron las autoridades.

Los ataques ocurren en un momento en que Ucrania intensifica sus ataques con drones contra Rusia, que como parte de su invasión sigue controlando cerca de un 20% de territorio ucraniano.

Los bombardeos ucranianos mataron a una menor de 15 años y su abuela en una aldea de la región fronteriza rusa de Briansk, dijo el gobernador regional, Yegor Kovalchuk.

Otro hombre murió en una incursión de drones en la región rusa de Yaroslavl, unos 300 kilómetros al noreste de Moscú, indicaron las auoridades locales.

En tanto, Rusia lanzó misiles por la noche contra la capital ucraniana, donde murieron dos personas y cinco resultaron heridas.

«Dos personas murieron en Kiev como resultado de un ataque enemigo», publicó en Telegram el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko.

El servicio estatal de emergencia acotó que cinco personas resultaron heridas en la capital.

«Moscú está contando con el terror balístico y continúa sus bombardeos, así que es fundamental acelerar la entrega de interceptores para nuestra defensa aérea», declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Agregó que Rusia lanzó 13 misiles, ocho de ellos balísticos, y 151 drones.

La capital ucraniana sufre una escasez de misiles PAC-3 para sus sistemas Patriot de diseño estadounidense, esenciales para interceptar proyectiles balísticos.

El ataque se produjo horas después de la visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, se encontraban en Kiev la mañana del jueves.

Kiev ha sido blanco constante de ataques rusos con misiles balísticos desde el mes pasado. Estas armas son muy rápidas y difíciles de interceptar.

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