Ataques ucranianos dañan terminal petrolera en San Petersburgo y dejan sin luz Bélgorod

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Moscú, 4 jul (EFE).- Los ataques ucranianos de la pasada madrugada contra Rusia dañaron una terminal petrolera en San Petersburgo, ya atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

«Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo», informó el gobernador de la segunda ciudad más grande del país, Alexandr Beglov, en redes sociales.

Según vídeos que circulan por la red, se aprecian varias columnas de humo que salen desde la terminal, ya atacada a principios de junio coincidiendo con el foro económico de San Petersburgo.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, afirmó que las defensas antiaéreas abatieron 72 drones durante la noche, aunque los restos de un aparato derribado cayeron en el puerto de Visotsk.

Mientras tanto, en Bélgorod, capital de región homónima, se produjeron cortes de luz en distintos puntos de la urbe tras impactos de drones contra la central termoeléctrica.

«Los servicios públicos y los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche para atender las consecuencias del ataque con misiles del enemigo en Bélgorod», señaló el gobernador, Alexandr Shuváyev, en redes sociales.

Los responsables esperan restablecer el suministro hoy mismo, aunque afirman que también habrá cortes del servicio de agua.

Las autoridades de la región de Pskov también informaron de haber abatido más de 30 drones, aunque la caída de uno de ellos dejó tres heridos civiles.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó haber abatido un total de 389 drones durante la pasada noche en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazán, Sarátov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar, la región de Moscú y la anexionada península ucraniana de Crimea.

También fueron interceptados drones sobrevolando el mar Negro y el mar de Azov.EFE

mos/av