Ataques ucranianos dejan al menos un muerto en la región rusa de Bélgorod

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Ataques ucranianos mataron a una persona en la región rusa de Bélgorod, informaron el martes las autoridades, un día después de una ola de bombardeos rusos que cobraron decenas de vidas en Ucrania.

El gobernador regional interino de Bélgorod, Aleksandr Shuvaev, dijo que varios misiles ucranianos alcanzaron la ciudad del mismo nombre y los distritos vecinos.

«En la ciudad de Belovskoye, distrito de Bélgorod, lamentablemente murió un residente civil como resultado del primer ataque con misiles», indicó Shuvaev en la plataforma MAX, con apoyo estatal.

Agregó que los ataques provocaron un incendio en una instalación de infraestructura de la ciudad de Bélgorod y que los servicios de emergencia operaban en el sitio.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó en redes sociales que Ucrania lanzó 430 drones contra la capital y su entorno.

«Desde la noche y hasta las 6 de la mañana, más de 430 drones volaron en dirección a la región de Moscú. La mayoría fueron neutralizados pro las fuerzas de defensa aérea a gran distancia», afirmó Sobainin

Inicialmente no indicó que hubiera bajas o daños significativos.

Ataques rusos mataron el lunes al menos 28 personas en Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN en Turquía.

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