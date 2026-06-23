Ataques ucranianos dejan sin luz varios municipios de la anexionada península de Crimea

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Moscú, 23 jun (EFE).- Los ataques ucranianos han dejado sin electricidad a varios municipios en el oeste y norte de la anexionada península de Crimea, según informó hoy la empresa eléctrica estatal Krimenergo.

«Debido a fallos tecnológicos en las redes eléctricas tuvo lugar la desconexión de los consumidores de los distritos urbanos de Yevpatoria, Saki, Krasnoperekopsk, Dzhankoi», indicó la compañía en las redes sociales.

Según Krimenergo, los especialistas de la empresa trabajan en el restablecimiento del servicio, trabajos que esperan concluir en el transcurso de las próximas 24 horas.

Las secuelas de los ataques en la península también afectaron al puente de Crimea, que la une con la Rusia continental, ocasionando un atasco de casi mil automóviles.

«En la cola para la revisión desde la dirección de Tamán hay 365 vehículos, el tiempo de espera es de más de una hora. En la cola desde Kerch hay 610 automóviles, el tiempo de espera es de más de dos horas», informaron las autoridades locales.

Tras los ataques del domingo, que dejaron cuatro muertos, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, anunció la suspensión de la venta de gasolina a particulares y empresas.

Entonces, las autoridades crimeas también tuvieron que suspender durante nueve horas la circulación de coches y trenes por el puente de Crimea y detener el transporte marítimo en el estrecho de Kerch.

Además, el lunes se anunció la cancelación hasta septiembre por motivos de seguridad de todos los campamentos de verano y otras actividades de ocio para niños, una tradición en la península bañada por el mar Negro desde tiempos zaristas. EFE

mos/ah