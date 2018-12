Las cartas a Papá Noel, San Nicolás o el Niño Jesús ya no serán procesadas en Chiasso a partir de la primavera de 2020. La oficina suiza de correos (La Poste) trasladará esa operación a su nuevo centro de tratamiento de paquetes en Cadenazzo, actualmente en construcción.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Atención: Papa Noël cambiará de dirección 21 de noviembre de 2018 - 09:28 Las cartas a Papá Noel, San Nicolás o el Niño Jesús ya no serán procesadas en Chiasso a partir de la primavera de 2020. La oficina suiza de correos (La Poste) trasladará esa operación a su nuevo centro de tratamiento de paquetes en Cadenazzo, actualmente en construcción. El objetivo de esta medida es evitar el transporte innecesario de cartas, paquetes y otros objetos entre las dos ciudades del Tesino, explicó el martes La Poste. Miles de niños escriben a Papá Noel cada año para expresar sus deseos y preocupaciones. En los últimos años, La Poste ha recibido cerca de 20 000 cartas, más de la mitad procedente de la Suiza francófona. El equipo que apoya a Papá Noel responde más del 96% de la correspondencia. Los niños reciben una respuesta en forma de cuento con un pequeño regalo. En cada carta de contestación figura el matasellos de Berna-Belén.