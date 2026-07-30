Atendidas más de 750.000 personas por malnutrición en Sudán del Sur en lo que va de año

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Yuba, 30 jul (EFE).- Un total de 758.784 personas afectadas por la desnutrición aguda recibieron asistencia en Sudán del Sur durante el primer semestre de 2026, si bien este avance corre el riesgo de desvanecerse si no llega nueva financiación antes del pico de la temporada de hambruna, informaron organizaciones humanitarias.

El balance consta en el último boletín trimestral del Grupo Temático de Nutrición de Sudán del Sur, una plataforma integrada por agencias de las Naciones Unidas y ONG, cuyo informe constata que la asistencia a la población vulnerable se amplió con respecto a 2025 a pesar de operar en un entorno marcado por la falta de recursos y las trabas logísticas.

Del total de asistidos, casi 195.000 niños con desnutrición aguda grave ingresaron en programas terapéuticos ambulatorios y más de 341.000 con desnutrición moderada recibieron alimentación complementaria.

Además, unos 7.100 menores requirieron tratamiento especializado en centros de estabilización y más de 220.000 mujeres embarazadas y lactantes contaron con apoyo directo.

A finales de junio, la respuesta humanitaria había cubierto el 36 % del objetivo anual de 2026 para la atención de la desnutrición aguda grave, el 51 % para la moderada y el 41 % en el caso de las mujeres, cifras que superan las alcanzadas en la primera mitad del año anterior (27 %, 42 % y 35 %, respectivamente).

El informe atribuye este progreso al compromiso de las organizaciones sobre el terreno, que mantuvieron los servicios vitales a pesar de las interrupciones en la cadena de suministro hacia zonas de difícil acceso o golpeadas por el conflicto.

Sin embargo, el boletín destaca acusadas disparidades regionales: mientras que los estados de Lagos y Ecuatoria Oriental lideraron los avances, regiones en conflicto como Unity y Alto Nilo permanecen rezagadas en la cobertura, a pesar de concentrar la mayor carga de casos del país.

El Grupo Temático de Nutrición del país insistió en que estos logros son frágiles y alertó de que, sin un desembolso urgente por parte de los países donantes, la cobertura caerá drásticamente en la segunda mitad del año, coincidiendo con el momento más duro de la escasez de alimentos en Sudán del Sur. EFE

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