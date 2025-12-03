Aterriza en Venezuela vuelo de migrantes desde EE.UU. entre tensiones por espacio aéreo

Caracas, 3 dic (EFE).- Un vuelo desde Estados Unidos aterrizó este miércoles en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, con migrantes venezolanos provenientes de Phoenix, Arizona, el primero desde que el Gobierno de Nicolás Maduro informara de la reanudación de los vuelos de repatriación desde ese país, en medio de las tensiones por el despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe.EFE

