Atlético Mineiro y Universidad de Chile necesitan dar un golpe de autoridad

Redacción Deportes, 20 oct (EFE).- Dominadores claros en las ligas de Ecuador y Argentina, Independiente del Valle y Lanús llegan a las semifinales de edición 24 de la Copa Sudamericana como los grandes desafíos de Atlético Mineiro y Universidad de Chile para enderezar sus rumbos en una temporada muy irregular.

Independiente del Valle cabalga con 70 puntos de 96 posibles en el Grupo A y mira por el retrovisor a Liga de Quito, que ocupa el segundo puesto con 55.

Atlético Mineiro, que el 2 de septiembre reclutó al entrenador argentino Jorge Sampaoli, no ha podido enderezar el rumbo en el ‘Brasileirao’ y yace en el decimoquinto puesto con 33 enteros, nada menos que a 28 de los líderes Palmeiras y Flamengo.

El Galo (Gallo) visitará este martes la Ciudad Deportiva de Independiente del Valle con la necesidad de sumar para comenzar a dar un golpe de timón en 2025.

Será el primer contacto ante un equipo ecuatoriano que ganó dos ediciones de la Copa Sudamericana, en 2019 y 2022.

Los creyentes de la numerología en el fútbol y seguidores del club rayado advierten que desde la primera conquista a la segunda pasaron tres años. En consecuencia, si esa suerte de ordenamiento místico persiste, en 2025 debe llegar la tercera consagración para el equipo que desde diciembre de 2024 dirige el español Javier Rabanal.

De los cuatro finalistas, Atlético Mineiro es el único que no ha conquistado la Copa Sudamericana, y el desafío no parece distante para una entidad que el año pasado estaba disputando con Botafogo la final de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile, campeón de la Sudamericana en 2011, prácticamente ha dicho adiós a sus aspiraciones en la Liga local por culpa de Coquimbo Unido, que domina con 59 puntos y le saca 17.

A pesar de que tiene un partido menos, el quinto lugar y la distancia son suficientes razones para poner toda la carne en el asador de la Sudamericana.

Pero al frente tendrá este jueves en el Estadio Nacional a Lanús, el único argentino en competencia, que impera en el Grupo B del torneo local.

El Granate fue campeón de la versión de 2013 y perdió la final de 2020 en un duelo con el también argentino Defensa y Justicia.

A las semifinales Lanús llegó tras dejar en el camino a Fluminense en pleno estadio Maracaná. Y Universidad de Chile eliminó al Alianza Lima.

Independiente del Valle enderezó una serie que perdía desde Quito por 0-2 con el Once Caldas, pero en Manizales dejó todo igual y se impuso en los penaltis. Ya el Atlético Mineiro frustró las aspiraciones del Bolívar boliviano.

Los partidos de vuelta de la fase semifinal se jugarán los días 28 y 30. Ese martes, el Arena MRV será el teatro del choque entre el equipo albinegro de Belo Horizonte con Independiente del Valle. Y el jueves, el estadio Ciudad de Lanús acogerá el duelo entre el equipo argentino y el chileno.

– Partidos de ida de las semifinales:

21.10: Independiente del Valle (ECU) – Atlético Mineiro (BRA)

23.10: Universidad de Chile (CHI) – Lanús (ARG). EFE

