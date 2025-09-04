Atrapados entre el diluvio y el miedo, un pueblo fronterizo de Pakistán se niega a evacuar

4 minutos

Amjad Ali

Chanda Singh Wala (Pakistán), 4 sep (EFE).- Más de 500 personas atrapadas en una de las últimas localidades de Pakistán, cerca de la frontera oriental con la India, se enfrentan a una difícil elección: irse para salvar sus vidas o quedarse para proteger sus pertenencias, mientras el nivel del agua en la localidad medio sumergida aumenta poco a poco.

La policía local y los rescatistas continúan peinando las casas inundadas por las intensas lluvias del monzón en Chanda Singh Wala. Intentan convencer a los atrapados de que se dirijan a lugares más seguros, pero los residentes se mantienen firmes: no abandonarán el pueblo, aunque les cueste la vida.

Las autoridades ya han evacuado a unas 1.500 personas, en su mayoría mujeres y niños, de esta pequeña localidad de poco más de 2.000 habitantes en el Punjab paquistaní, situado a menos de dos kilómetros de la linde india.

Chanda Singh Wala está situada en la orilla del río Sutlej, que fluye desde la India hacia Pakistán, dejando a su población a merced del río, que está experimentando sus peores inundaciones desde 1988.

El caudal de agua alcanza niveles excepcionales

El nivel del agua alcanzó ayer en un punto de medición cercano los 260.501 pies cúbicos por segundo (cusecs), lo que se considera un indicador de inundación excepcionalmente alto.

La peor crecida en casi cuarenta años ha sumergido por completo varias aldeas en el cercano distrito de Kasur, y es posible que Chanda Singh Wala, donde ya se han derrumbado varias casas, sea la siguiente localidad anegada.

Los residentes que permanecen en la zona se han negado a los reiterados llamamientos de las autoridades para ser evacuados y se resisten a abandonar sus hogares por temor a los saqueos.

Los ahorros de una vida

«Tenemos enseres que valen varios miles de rupias, estoy protegiendo nuestras pertenencias, revisando mi casa y vadeando el agua cada dos horas», dijo a EFE Shaukat Ali, de 46 años, de pie sobre el techo de la casa de su hermano.

Ali ha elevado los objetos más costosos por encima del nivel actual del agua mediante arreglos improvisados para mantenerlos a salvo.

«Esto es lo que hemos ganado y hecho en toda nuestra vida, ¿cómo podríamos dejarlo atrás e irnos?», se preguntó, y añadió que él no se irá a ningún lado, «pase lo que pase».

Por su parte, Nasreen Bibi, una mujer que se refugió en un campamento cercano, relata que dos grandes baúles con la dote de sus dos hijas fueron arrastrados por el agua después de que su casa se derrumbase.

«Todos los artículos del hogar, como el frigorífico, los sofás y otros también desaparecieron», declaró Bibi a EFE.

Algunos vecinos se han visto obligados a construir pequeños terraplenes como último esfuerzo para evitar que el agua entre en sus casas y dañe su integridad estructural.

La constante exposición al agua provoca el hundimiento de paredes, agrieta los cimientos y desestabiliza las casas. La humedad ha favorecido la aparición de moho, lo que supone riesgos para la salud, y los cortes de electricidad, que afectan a la localidad desde hace más de 25 días, han hecho la vida imposible a los residentes.

Los excrementos de los animales, a cuyo alrededor sobrevuelan mosquitos y moscas, aumentan el riesgo de enfermedades como el dengue, la malaria y otras infecciones gastrointestinales y de la piel.

Clínicas improvisadas

Las autoridades han establecido clínicas improvisadas junto a centros de salud más grandes. «Entre 40 y 50 pacientes nos visitan diariamente en este campamento», explicó a EFE el doctor Zafar Iqbal en la clínica.

Los servicios de emergencia están utilizando barcos y drones con cámaras o sensores térmicos, diseñados especialmente para captar la radiación infrarroja emitida por humanos y animales.

La provincia del Punjab, donde vive la mitad de los 240 millones de habitantes de Pakistán, ha sufrido inundaciones excepcionalmente graves que han afectado a casi 4 millones de personas, mientras que casi 2 millones han sido rescatados a lugares más seguros.

A nivel nacional, el impacto es aún más devastador. Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, las inundaciones de este monzón han causado hasta la fecha la muerte de casi 900 personas en todo Pakistán, convirtiéndose en una de las temporadas más letales de los últimos años.

Las autoridades afirman que las prolongadas lluvias y la decisión de la India de liberar las aguas de las presas construidas en los ríos Chenab, Ravi y Sutlej han causado la mayoría de las inundaciones. EFE

aa-jgv/igr/acm

(foto) (vídeo)