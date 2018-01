Derechos de autor

Corte radical en la única agencia suiza de noticias 10 de enero de 2018 - 14:20 Los medios de información suizos se encuentran en los últimos años en una situación difícil, lo que repercute también en la única agencia de prensa helvética: la Agencia Telegráfica Suiza (ATS) cortará unos 40 de sus 180 puestos de trabajo. Confrontados a una fuerte presión financiera, los medios suizos se muestran cada vez menos dispuestos a pagar por las noticias elaboradas por la agencia nacional. Según su propia información, la ATS se ve obligada a conceder reducciones tarifarias a sus clientes, en particular a los editores de medios. “Prevemos pérdidas de millones de francos”, declaró el director de la ATS Markus Schwab a la SRF, la cadena de Radio y televisión de la Suiza de expresión alemana, unidad hermana de swissinfo.ch Por esta razón la agencia nacional decidió suprimir entre 35 y 40 puestos de trabajo, cerca de una quinta parte de las 180 plazas actuales. Esta restructuración, anunciada el lunes pasado, no estaría ligada a la fusión con la agencia fotográfica Keystone, dada a conocer en octubre del 2017 y que generó ya entonces temores en cuanto a un eventual recorte de personal en la ATS. Reducción del volumen y de la calidad La ATS fue fundada en 1894 por los periódicos suizos que no querían depender más de las agencias extranjeras de información. Ironía del destino: en el futuro, la ATS se verá obligada a transmitir esporádicamente a sus clientes las noticias internacionales provenientes directamente de sus contrapartes internacionales. Las noticias podrían también sufrir en cuanto a su calidad, admitió Schwab a la SRF. La restructuración prevé la fusión de las redacciones nacionales e internacionales. Es posible que se produzca también una reducción del volumen de noticias elaboradas y trasmitidas a la clientela, indica la ATS. ¿Apoyo del sector público? La masiva reducción de los puestos de trabajo en el seno de la ATS y la prevista fusión con la agencia fotográfica Keystone son incluso más problemáticas si se considera que Suiza dispone desde hace años de una sola agencia de prensa. La última competidora de la ATS desapareció en el 2010. Una situación que preocupa también a Otfried Jarren, profesor de la Universidad de Zúrich y experto en medios de comunicación. “Desafortunadamente ya no existe ninguna competencia entre las agencias de información”, declaró el catedrático a la SRF. Una reducción del personal y de la oferta de la ATS constituye, “un cambio grave de la política de los medios” en Suiza. Según Jarren, el sector público debería ofrecer una contribución suplementaria para sostener la agencia de prensa nacional. La Confederación (es decir, el Gobierno de Suiza) desde hace tiempo es uno de los principales clientes de la ATS. A partir del 2019 el Estado respaldará a la agencia helvética anualmente con 2 millones de francos provenientes del canon obligatorio para los servicios de radio y televisión. En el marco de la revisión de la Ley de Medios, el Consejo Federal tuvo en consideración la posibilidad de sostener a la ATS, así como de promover los medios en línea. El financiamiento de los medios masivos de comunicación a través de impuestos o subsidios representa todavía un tema muy controversial en Suiza. El próximo 4 de marzo el pueblo helvético deberá pronunciarse sobre una iniciativa que promueve la supresión del canon obligatorio destinado a la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) y a una treintena de emisoras privadas. swissinfo.ch es una unidad de la empresa SSR, uno de los principales accionistas de la ATS. Como la mayor parte de los medios suizos, también swissinfo.ch utiliza y publica noticias de la agencia nacional de prensa.