Audiencia del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López aplazada al 13 de noviembre

Nueva York, 10 sep (EFE).- La audiencia del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, líder de ‘Los Chapitos’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en un tribunal de Chicago fue aplazada del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

Según un documento oficial del Tribunal del Distrito Norte de Illinois, este cambio se decidió con el visto bueno de ambas partes.

No es la primera vez que se aplaza esta audiencia, ya que hace unos meses se retrasó del 15 de julio al 15 de septiembre.

El pasado julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de ‘El Chapo’ y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Mientras que en agosto el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico junto con ‘El Chapo’ del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

En julio de 2024 Zambada llegó a EE.UU. en un vuelo privado con Joaquín Guzmán López, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de un acuerdo con la Fiscalía, aunque las circunstancias de ese vuelo nunca se aclararon. EFE

