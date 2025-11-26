Aumenta a 13 el número de fallecidos en el incendio de varios edificios en Hong Kong

(Actualiza con la cifra más reciente de víctimas y otros datos)

Hong Kong, 26 nov (EFE).- Los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po en Hong Kong se elevan ya a 13, mientras otras 28 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas, según fuentes citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Un primer parte policial cifraba en cuatro los fallecidos y en ocho los heridos. Entre las trece personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero, de acuerdo con el rotativo.

Los bomberos continúan luchando contra el fuego, que supera ya las ocho horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario. Las autoridades han indicado que las altas temperaturas dentro de los edificios y la caída de andamios y escombros dificultan el avance de los equipos de rescate.

Vecinos del complejo han expresado indignación por la aparente lentitud en la extinción del incendio.

Una residente de la zona, de apellido Cheung, declaró al diario que «los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos» y recordó que en las obras cercanas se habían detectado obreros fumando, motivo por el que se habían impuesto multas.

Un alto mando policial de Tai Po ha confirmado a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios.

La organización Hong Kong Pet Club ha desplazado dos ambulancias veterinarias al lugar para atender a los animales rescatados.

Asimismo, el partido Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) ha anunciado la suspensión de todos sus actos de campaña electoral para las próximas elecciones legislativas en el territorio como muestra de respeto a las víctimas.

Otros partidos, incluido New People’s Party, también han paralizado sus actividades y el Gobierno ha suspendido los foros electorales previstos para esta semana.

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT).

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes. Más de 700 personas han sido trasladadas a centros comunitarios habilitados como refugios temporales, según el Gobierno de Hong Kong.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía. EFE

