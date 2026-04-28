Aumenta a 14 el saldo de muertos por choque de dos trenes en Indonesia

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El presidente de Indonesia ordenó este martes una investigación tras el choque de dos trenes en las afueras de la capital Yakarta que deja 14 muertos y decenas de heridos.

El accidente se produjo la noche del lunes cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de Yakarta, cuando un tren de larga distancia colisionó contra uno de cercanías que estaba detenido.

«Según los últimos datos a las 08H45 (01H45 GMT), se confirmó la muerte de 14 personas», informó este martes la compañía ferroviaria estatal KAI en un comunicado. El balance anterior era de siete fallecidos.

Otras 84 personas requirieron atención médica, añadió el operador, sin precisar cuántas permanecían hospitalizadas.

Las autoridades pusieron fin a una operación de rescate que se extendió por 12 horas, en la que los socorristas abrieron por la fuerza los vagones destrozados tras la colisión.

«Estoy seguro de que no hay más víctimas por encontrar», declaró en rueda de prensa Mohamad Syafii, jefe de la agencia de rescate de Indonesia.

Una sobreviviente relató a la AFP los momentos de terror que vivió luego de que el tren de larga distancia embistiera el ferrocarril local en el que se encontraba.

«Pensé que iba a morir», contó Sausan Sarifah, de 29 años, desde su cama en el hospital RSUD Bekasi, donde fue ingresada con un brazo roto y un profundo corte en un muslo.

«No tuvimos tiempo de levantarnos para salir y todo el mundo terminó apilado dentro del tren, aplastados unos sobre los otros. No sé cómo está la persona que estaba debajo de mí», agregó.

Su temor era morir asfixiada en la aglomeración de gente y que algunos de los que quedaron atrapados abajo no sobrevivirían.

– Obras ferroviarias –

El presidente Prabowo Subianto visitó este martes a pacientes hospitalizados en Bekasi y ofreció sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Además de la «investigación inmediata», ordenó la construcción de «puestos de vigilancia o pasos elevados» en esa zona de la red ferroviaria.

Según Franoto Wibowo, otro portavoz de KAI, parece que un taxi rozó al tren de cercanías en un paso a nivel, lo que hizo que se detuviera en las vías, donde fue embestido.

El jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, explicó que el tren de larga distancia chocó contra el último vagón, reservado para las mujeres en el tren de cercanías.

Un periodista de la AFP vio en el lugar cómo se evacuaba a personas de entre los restos en camillas, ante la mirada de cientos de curiosos, algunos de ellos visiblemente conmocionados.

En medio de la noche, los equipos de rescate pedían a gritos botellas de oxígeno, mientras las ambulancias esperaban en una larga fila.

Las autoridades habían informado que las 240 personas a bordo del tren de larga distancia involucrado en el accidente fueron evacuadas sanas y salvas.

Los accidentes de transporte son frecuentes en este país del sudeste asiático, un vasto archipiélago donde los autobuses, los trenes y los aviones carecen del mantenimiento necesario.

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